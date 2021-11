Appello dei sindaci pugliesi contro il rischio chiusura: «Il virus c'è, occorre osservare le regole e vaccinarsi»

In Puglia la velocità di trasmissione del virus è in calo, e diminuiscono anche i casi di infezione, però l’incidenza sale e il Covid continua a circolare, come rileva il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità. È vero che per ora il rischio resta moderato, ma è altrettanto vero che non si può abbassare la guardia nemmeno per un attimo. Eppure, basta fare un giro nei centri dei comuni pugliesi, magari quelli più turistici e affollati,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati