A pesca di plastica, ripulito il litorale. Trovato un vecchio pallone con la bandiera dell'Albania

Armati di sacchi, guanti e tanta buona volontà per ripulire spiagge e scogliere pugliesi. Grande successo per A pesca di plastica, l’iniziativa organizzata domenica scorsa dalla Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquea). In provincia di Lecce sono state interessate tutte le località marine, da Casalabate a Porto Cesareo: oltre 500 volontari hanno trascorso l’intera mattinata alla ricerca di rifiuti abbandonati lungo la costa.

APPROFONDIMENTI SALENTO A pesca di plastica, 500 volontari sul litorale

Il ritrovamento più originale



Non sono mancati, come spesso accade in queste occasioni, ritrovamenti particolari. Oltre a bottiglie e involucri per alimenti, infatti, la spiaggia ha restituito rifiuti insoliti, se non altro perché provenienti da oltremare. È il caso del pallone da calcio con la bandiera albanese ritrovato dai volontari a Otranto. O quello, sempre a Otranto, della confezione dei Caprice prodotti in Grecia. Sul litorale adriatico è venuto alla luce anche un gigantesco pneumatico per trattore.

Tra Alliste e Ugento



Ma la raccolta non si è limitata alla plastica: sull’altro versante, tra la marina di Alliste e quella di Ugento, i volontari hanno rinvenuto diversi cumuli di materiale edile, alcune paia di scarpe, monitor per computer, medicinali. Immancabili, poi, le cassette di polistirolo utilizzate dai pescatori: ce n’erano a decine.

Ai volontari della Fipasas si sono uniti quelli delle numerose associazioni che hanno aderito all’iniziativa, ma anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali. Le aziende operanti nella raccolta dei rifiuti, inoltre, hanno fornito supporto per il trasporto e lo smaltimento della plastica. «C’è stata grande partecipazione, soprattutto da parte di bambini e ragazzi», spiega il presidente provinciale Fipsas, Alessandro Congedo. «Non ci fermiamo qui: nelle prossime settimane entreremo nelle scuole insieme ai nostri istruttori per illustrare ai ragazzi l’importanza del rispetto dell’ambiente». «La nostra associazione, che abbraccia tutto il mondo della pesca sportiva - afferma il presidente regionale ,Vincenzo Balestra - da sempre presta attenzione al buon ambiente».

I partecipanti



Tante le associazioni che hanno dato supporto: a San Foca e a Casalabate le sezioni della “Lega Navale Italiana”; a Frigole “3 Oceani”; a Lido Pizzo e a Gallipoli “Messapia Team” e “Legambiente”; da Santa Maria al Bagno a Porto Cesareo “Over Fishing Salento”, “Black Marlin Team” e “Officine Arca”; da Tricase Porto a Castro “Arapaima”; a Otranto “Salento Anglers” e “Hydro”; agli Alimini “Le Pilane”; a San Cataldo “Fishing Club Lecce”. E, ancora, nelle marine di Alliste “Consulta Giovani”, “Tsg Fishing Team”, “Nuovo Orizzonte”, “Commercianti”, “Pro Loco Felline”, “Protezione civile”, “Settimapiù” e “Start”; sulle spiagge di Ugento “Tsg Fishing Team”, “Gemini”, “Amanti della natura Ets” e “Sorriso Ugento”. A Torre Suda di Racale, infine, gli “Amici del mare”.