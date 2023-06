Salento, sequestrano e picchiano a sangue un ventenne per un debito di mille euro: arrestati

Hanno sequestrato e trascinato in campagna un giovane, poi lo hanno picchiato, per un debito di circa mille euro, legati all'acquisto di droga. Per questo due ragazzi di Nardò, un 21enne e un 28enne, sono stati arrestati e posti ai domiciliari. Anche la vittima è di Nardò. Il tutto è successo il 23 maggio scorso, in serata: il ragazzo era stato prelevato, costretto a salire in auto e poi picchiato a qualche chilometro di distanza dal centro abitato, nei pressi dei campi alla periferia del comune salentino. A denunciare il tutto è stata la mamma della vittima, preoccupata per il figlio.

Le indagini, portate avanti dagli uomini del Commissariato di Polizia di Nardò, sono state coordinate dal sostituto procuratore Alessandro Prontera. I due sono difesi dai legali Andrea Bianco e Giuseppe Bonsegna.