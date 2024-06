L'antica processione del Corpus domini sfila tra le auto parcheggiate. E a Brindisi scoppia una nuova polemica attorno ad un rito religioso che affonda le radici nella storia della città e per il quale è stata anche proposta la candidatura a patrimonio dell'Unesco.

I fatti

Quello che è accaduto l'altra sera nel centro storico ha riaperto il dibattito su uno degli evento identitari più importanti impressi nel dna del territorio. Negli anni scorsi a far discutere infatti è stata l'interruzione del tradizionale corteo con il cavallo parato, ovvero con l’arcivescovo che portava il Santissimo Sacramento seduto in sella ad un destriero bianco. Uno stop avvenuto anche per motivi di sicurezza, dopo la paurosa caduta da cavallo dell'allora presule Domenico Caliandro avvenuta nella festa del Corpus domini del 2018. Dall'anno successivo, la tradizione che risaliva presumibilmente al XIII secolo fu quindi sospesa. E da allora, anche dopo che è stato archiviato lo stop dovuto alla pandemia, il Santissimo Sacramento è stato portato in processione ma senza destriero.

Domenica sera, invece, la querelle si è accesa per la presenza delle auto rimaste parcheggiate lungo il percorso del corteo e per altre vetture in marcia che tentavano di incunearsi nella processione che era “scortata” da una pattuglia della polizia locale. Nel cuore del centro, dunque, a far da cornice al cammino del Santissimo Sacramento sorretto dall’arcivescovo Giovanni Intini, uno stuolo di auto. Il problema ha riguardato soprattutto corso Garibaldi dove, con il nuovo piano sosta, si può transitare e parcheggiare anche nei festivi. E ora nel mirino dell'opposizione targata Pd finisce la gestione della viabilità e quindi l'esecutivo cittadino. I dem affidano all'inchiostro di una nota il loro «profondo disappunto per l'ennesima negligenza dell'attuale amministrazione comunale che non ha saputo gestire la tradizionale processione del Corpus Domini, un evento di grande rilevanza storica e culturale per la città». Il Pd parla di mancanza di rispetto e tira in ballo il vicesindaco. «È con rammarico che constatiamo come l'assessorato alla mobilità, guidato vicesindaco Oggiano, non abbia saputo valorizzare adeguatamente questo importante momento di fede e identità brindisina. La processione del Corpus domini è da sempre uno degli eventi più caratterizzanti e significativi per la comunità locale, e il fatto che la processione si sia dipanata tra le auto parcheggiate lungo il percorso rappresenta una mancanza di rispetto verso le tradizioni e i sentimenti dei cittadini», tuonano i democratici. Che poi allargano il raggio della polemica: «In un momento in cui Brindisi si trova ad affrontare sfide importanti, tra cui la transizione industriale e la candidatura a capitale italiana della cultura, ci saremmo aspettati una maggiore competenza da parte dell'amministrazione nel preservare e promuovere le nostre radici culturali e religiose. Invece, ci troviamo di fronte a un'incapacità manifesta nel gestire anche le questioni più semplici, come evitare che le auto in sosta pregiudichino il decoro e lo svolgimento sereno della processione». Il Pd quindi «sollecita l'amministrazione a dimostrare maggiore sensibilità e attenzione verso i valori della comunità, soprattutto quando si tratta di tutelare il patrimonio culturale e religioso della nostra città».

APPROFONDIMENTI

La replica

Ma a stretto giro arriva la replica del vicesindaco e assessore alla mobilità, Massimiliano Oggiano. «Il Comune - sottolinea - non ha ricevuto nessuna richiesta dagli organizzatori dell'evento, quindi né dalla cattedrale, né dalla curia, in merito all’eventuale divieto di sosta lungo il percorso della processione, soprattutto per quanto concerne corso Garibaldi. Probabilmente, c'è stato un difetto di comunicazione, visto che l'unica nota, inoltrata il 29 maggio e acquisita al protocollo il giorno successivo, è stata inviata alla polizia locale con l'annuncio della processione e l'elenco delle vie interessate. Null'altro. Tuttavia, il corteo, peraltro non molto lungo, si è svolto con ordine e senza alcuna criticità, visto che era presente come sempre una pattuglia della polizia municipale. E proprio perché sono sempre presenti i vigili a regolare la viabilità, non è stata chiesta nemmeno la chiusura al traffico». Oggiano sottolinea poi che «non risultano contestazioni né degli organizzatori, né dei fedeli che hanno partecipato. I nostri uffici, peraltro già sottodimensionati, sono sotto forte stress per l'organizzazione del G7 e della zona rossa. Si sta lavorando giorno e notte per ottemperare alle richieste della prefettura e del ministero dell'Interno proprio su questioni che attengono alla mobilità in città e alla sicurezza. Ma se gli organizzatori ci avessero chiesto di prevedere il divieto di sosta temporaneo durante la processione lo avremmo fatto», sottolinea il vicesindaco. Che poi sferra una stoccata ai dem: «Gli unici a fare clamore sul nulla sono gli esponenti del Pd. Dispiace che continuino a utilizzare argomenti risibili e che riescano a farsi sentire solo creando inutili polemiche».