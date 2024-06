Premio Ande alla “Donna dell’anno”: e Nicoletta Manni a Lecce balla la pizzica col marito

In giro per il mondo “sulle punte”, ma portandosi sempre nel cuore il profumo della terra e del mare salentini. Per Nicoletta Manni, da sette mesi étoile del Teatro alla Scala, il richiamo delle radici è infatti sempre fortissimo. E così, dopo il trionfo proprio alla Scala domenica scorsa alla prima della “Bayadère” - il balletto del 1877 su musica di Ludwig Minkus e coreografia originale di Marius Petipa, che ritornava dopo due anni sempre nella versione di Nureyev – l’artista salentina è stata ieri - domenica 3 giugno - a Lecce per uno speciale riconoscimento.



Alle 20.30, nel cinquecentesco Palazzo Tamborino-Cezzi, è stata ospite delle Ande Lecce per ricevere il premio “Donna dell’Anno” dalla già insignita attrice Stefania Rocca. Nel corso della serata, dove non sono mancati momenti di musica e ballo tradizionali la ballerina insieme al marito, Timofej Andrijashenko, anche lui ballerino, si sono concessi un momento di pizzica incantando tutti i presenti.

«Alla danza devo dire grazie anche per avermi fatto incontrare l’amore – ricorda la Manni - con mio marito ci siamo infatti conosciuti alla Scala e abbiamo iniziato a danzare insieme, e il nostro rapporto è diventato sempre più profondo. La proposta di matrimonio è arrivata anche quella sul palcoscenico, e non avrei potuto desiderare di più. Conciliare la vita privata con quella lavorativa non è sempre facile, anche se ci siamo abituati fin dall’inizio perché comunque ci siamo conosciuti proprio come partner, e questo ci ha sicuramente aiutato».

La Scala e Milano sono ormai diventate la sua casa, ma ogni occasione, come appunto questo premio, è buona per tornare dalla sua famiglia d’origine a Santa Barbara di Galatina, dove ha vissuto per i primi tredici anni della sua vita iniziando a studiare con la madre Anna, insegnante di danza, quando non aveva ancora compiuto tre anni. «Mi sento sempre una salentina a Milano! Sono molto legata alla mia terra e alla mia famiglia, e ai valori che mi hanno insegnato – conclude Nicoletta - sono aspetti importantissimi come quelli che mi legano anche a Milano e alla Scala.

Devo dire che le due cose coesistono meravigliosamente, nel senso che vedere la mia famiglia e ritornare nella mia terra mi dà la carica giusta per poi affrontare il lavoro alla Scala». E da salentina a Milano, una settimana fa è stata la madrina d’eccezione del concerto dell’Orchestra della Notte della Taranta sotto l’Arco della Pace.

Gli altri riconoscimenti

La presidente Maria Luisa Morroy Capasa ha poi conferito a Giuliana Bortone De Donno l’onorificenza quale “Socia che ha dato lustro all’Associazione Nazionale Donne Elettrici”. «Noi Ande di Lecce siamo state le prime in Italia a istituire il premio “Donna dell’Anno” – sottolinea Maria Luisa Morroy Capasa - e adesso ci stanno seguendo le altre sezioni. Non facciamo distinzioni di territorio ma le nostre premiate, distintesi nel campo artistico, letterario, culturale e sociale, devono ovviamente avere uno sguardo rivolto al Sud. Come è stato per l’attrice Stefania Rocca, direttrice artistica dell’“OFF-Otranto Film Festival”. E come appunto quest’anno è per Nicoletta Manni, la “nostra” straordinaria étoile orgoglio per tutto il Salento».