Lavoro, annunci per 1.200 posti vacanti tra Lecce, Brindisi e Taranto. Ecco come inviare la candidatura

Lavoro, sono tante le opportunità aperte tra Lecce, Brindisi e Taranto questa settimana. Nel dettaglio, nel Salento sono più 900 i posti di lavoro disponibili, in gran parte nel settore del turismo, della ristorazione e dell'edilizia. In più, la settimana prossima è previsto un recruiting day per 20 posti di allievi store manager e allievo banconista nella distribuzione alimentare.

A Brindisi e provincia sono circa 190 i posti di lavoro disponibili, mentre altri 35 annunci riguardano Taranto e la sua provincia. A ciò si aggiungono annunci ad hoc per chi desidera lavorare all'estero.

Nelle schede a destra tutti i dettagli e gli indirizzi a cui inviare il curriculum per candidarsi.