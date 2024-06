I borghi "sconosciuti" più belli di Puglia? Per il Times sono dieci. Ecco quali

Quali sono i borghi "sconosciuti" più belli di Puglia? Per il Times al primo posto c'è Oria, in provincia di Brindisi. L'edizione on line del quotidiano inglese ha pubblicato, a firma della "travel journalist" Charlotte Eggleston-Johnstone, la classifica dei borghi più belli di Puglia che da visitare oltre ai conosciutissimi itinerari super conosciuti.

Ecco dunque la classifica del Times raccontata nell'articolo che si intitola “Dieci delle città più belle della Puglia di cui non avrai mai sentito parlare”.

Scorri le slide