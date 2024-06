La città di Lecce rischia di rimanere orfana ancora una volta della statua di Sant’Oronzo? Il rischio - a dire il vero - oggi appare sai remoto. Le polemiche nelle scorse settimane si sono sprecate sulla copia della statua del patrono, tornata sulla colonna lo scorso 13 aprile, perché troppo differente dall’originale, risalente al 1739. E ora alla disputa - tanto in voga sui social - si aggiunge anche una diffida del Codacons.

La nota del Codacons

Negli scorsi giorni, l’avvocato Giuseppe Ursini, rappresentante dell’associazione dei consumatori, ha diffidato il Comune di Lecce, la Soprintendenza, il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento «al rifacimento della statua di Sant’Oronzo a spese della ditta Fonderia Nolana del Giudice e dei funzionari incaricati del controllo sulla corretta realizzazione “della copia fedele” della statua in parola».

Proprio sulla dicitura di conformità si basa la battaglia che il Codacons di Lecce ha intrapreso all’indomani della consegna del simulacro del patrono al capoluogo salentino. «Nella nota della Soprintendenza Belle Arti del 14 agosto del 2019 - sottolinea Ursini - emergono chiaramente le prescrizioni: la copia dell'opera dovrà essere progettata sulla base di un rilievo fotogrammetrico o laser scanner per garantire la fedeltà all'originale, rispettandone pienamente le dimensioni, la volumetria e la resa estetica».

Nel settembre 2023, il Comune di Lecce aveva affidato la realizzazione “della copia fedele” della statua alla Fonderia Nolana Del Giudice srl con un impegno di spesa di 177.876 euro raccolti attraverso lo strumento dell’Art Bonus recepito da diversi privati, tra cui la Banca Popolare Pugliese che aveva versato la metà dei circa 200mila euro necessari e la ditta Ediltunnel di Lecce che aveva contribuito con 70mila euro.

Dopo aver esaminato la statua finita, la Soprintendenza aveva approvato l’opera lo scorso 12 febbraio avallando la decisione «di non riprodurre tutti i segni lasciati dagli innumerevoli interventi sulla superficie per evitare di creare un falso, approvando quindi le campionature di finitura della copia trasmesse in quanto l’effetto materico e cromatico ottenuto risulta idoneo e compatibile con il caso specifico».

«Da quanto si legge la copia della statua di Sant’Oronzo - rimarca l’avvocato Ursini-, sarebbe dovuta essere creata attraverso il passaggio della scansione 3D e della fresatura di blocchi di polistirolo ad alta densità utilizzando un robot antropomorfo a sei braccia. Il modello così ottenuto sarebbe dovuto essere rifinito manualmente con un sottilissimo strato di stucco».

Il Comune di Lecce, nelle note di liquidazione, aveva quindi dichiarato che «il servizio è stato regolarmente eseguito e vi è corrispondenza tra valore della prestazione eseguita e quanto effettivamente effettuato».

Durante la presentazione ufficiale della statua arrivata da Nola in piazza lo scorso 11 aprile (e issata sulla colonna romana il 13 aprile) i giudizi sulla difformità dell’opera che presentava, alla vista, alcune differenze stilistiche sottolineate sarebbero saltate agli occhi, notate anche dal critico d’arte, Vittorio Sgarbi. «Sant’Oronzo è una brutta riproduzione di un originale - riporta il Codacons - che è stato ricoverato e che aspettava una copia delle stesse dimensioni, fatta in una tecnica così precisa da renderla indistinguibile come accade in molti luoghi, dall’originale, viceversa, questo non è accaduto. La riproduzione è più piccola di un metro. La città si sente vilipesa per questa copia. È giusto che si riporti la scultura alle sue dimensioni originali, è giusto che venga ricoverata in un punto prossimo alla statua originale, è giusto che chi ha tentato una scorciatoia venga in qualche modo penalizzato o ripari all’errore che ha fatto. Le nanotecniche e le nano tecnologie potevano consentire con il 3D una copia pressoché perfetta».

Le differenze, lamentano dai Consumatori riguardano «zigomi, palpebre e naso, anche il posizionamento della mano destra e delle tre dita benedicenti sembrerebbe difforme rispetto all’originale». Da qui l’ipotesi di «omesso controllo da parte degli uffici» che potrebbe configurare «il danno erariale» se accertata la cattiva condotta. I troppi anni di lavori che hanno portato ad una copia che presenta diverse difformità per una spesa ritenuta eccessiva, ha spinto il Codacons a inviare la documentazione, per conoscenza anche all’Anac, l’organismo anticorruzione, per chiedendo ufficialmente di monitorare la questione e i conseguenti sviluppi.

Diversa la spiegazione - fornita a suo tempo - del professor Raffaele Casciaro, ordinario di Museologia e critica artistica dell’Università del Salento e consulente scientifico del Comune di Lecce. «La copia della statua di Sant’Oronzo è una traduzione - aveva osservato lo studioso-, ovvero un'opera nuova e volutamente non identica all’originale. Rispetto alla scansione 3d della mano originale – ha sottolineato il docente – era inutile riprodurre anche i difetti e i danni che erano presenti sulla statua originale e stesso discorso vale per il viso del santo. Anche i piedi originali non erano in asse rispetto al tronco. La statua, insomma, è fatta per essere vista da lontano e non aveva senso copiare fedelmente alcuni dettagli che non siamo nemmeno sicuri appartenessero alla riproduzione originaria».

E mentre si discute sulla copia, la statua originale del patrono di Lecce continua a essere conservata nell’atrio di Palazzo Carafa (lato via Rubichi) da dove si trova dalla fine del restauro. Comune, Cura e Soprintendenza dovranno decidere dove collocarla.