Andrano, malore fatale: muore davanti agli amici

Ancora un malore fatale sulle spiagge salentine. Un uomo di 75 anni di corigliano, Lorenzo Adamuccio, ha perso la vita probabilmente a causa di un malore improvviso che lo ha colpito mentre stava facendo il bagno.

Il malore in un tratto di scogliera

L'uomo si trovava nei pressi di un tratto di scogliera impervia a marina di Andrano, in località Fiume dove era arrivato con degli amici. Ad accorgersi dell'uomo in difficoltà sono stati alcuni bagnanti. A prestare i primi soccorsi è stato il personale di un vicino stabilimento balneare, ma le manovre di rianimazione praticate dai soccorritori anche con l'utilizzo di un defibrillatore, non sono servite.