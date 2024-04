Ndicka, malore in campo: stop a Udinese-Roma. È cosciente in ospedale. De Rossi: «Sta bene»

Al 72' cala il gelo alla Dacia Arena. Il difensore della Roma Evan Ndicka si accascia a terra durante Udinese-Roma e fa segno di avere un forte dolore al petto. I giocatori della Roma chiedono a gran voce l'intervento dei paramedici, con De Rossi che è uno dei primi a cercare di accelerare le operazioni in panchina. Il calciatore non perde conoscenza, in campo entra anche il defibrillatore, che poi non verrà utilizzato. Passano alcuni minuti in cui anche De Rossi si avvicina al capannino di giocatori intorno al difensore per rassicurarsi delle sue condizioni. Poi i medici lo portano via in barella. La Dacia Arena applaude ma resta con il fiato sospeso mentre Ndicka fa segno con il pollice alla panchina. La paura però resta palpabile, anche perché il tecnico della Roma non fa riprendere subito la partita nonostante Smalling fosse in procinto di entrare. Vuole prima rendersi conto delle effettive condizioni del difensore rientrato negli spogliatoi e lo raggiunge. Poi rientra e dice «sta bene» perché Ndicka è effettivamente cosciente ma avverte la tensione dei suoi giocatori e chiede prima a Cioffi, l'allenatore dell'Udinese, e poi all'arbitro Pairetto, di sospendere definitivamente la partita. «I ragazzi non ce la fanno a continuare»

Possibili disturbi cardiaci per Ndicka

Appena portato fuori dal campo, cosciente e collaborativo, negli spogliatoi è stato sottoposto a un elettrocardiogramma.

L'esame ha suscitato qualche dubbio sulla possibilità di disturbi cardiaci e così è stato trasferito in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Dove poi è stata esclusa l'ipotesi infarto.

Roma in ospedale da Ndicka

Il pullman della Roma, con a bordo il tecnico Daniele De Rossi, e tutta la squadra e lo staff, ha poi raggiunto l'ospedale di Udine per accertarsi delle condizioni del compagno di squadra. L'allenatore della Roma rivolgendosi alla folla di giornalisti e teleoperatori presenti, ha sorriso rassicurando tutti esclamando «bene, bene». De Rossi ha poi raggiunto i suoi giocatori che lo hanno atteso nell'autobus della squadra all'esterno dell'ospedale.