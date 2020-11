Francesco Totti positivo al Covid, è in isolamento. Contagiata anche la moglie Ilary Blasi

Francesco Totti è positivo al Covid-19 . L’ex attaccante della Roma ha contratto il virus e si trova in regime di isolamento nella sua villa all’Eur in attesa di negativizzarsi. È rimasta contagiata anche la moglie Ilary Blasi che nelle sue ultime storie su Instagram si è filmata con indosso la mascherina. Lo scorso 12 ottobre Totti aveva perso suo papà Enzo proprio a causa del Covid, anche la mamma è risultata positiva ma con una forma più lieve. Sono migliaia i messaggi sui social alla famiglia che gli augurano pronta guarigione. Il 17 ottobre presso la “Festa del Cinema di Roma” è stato presentato il film "Mi chiamo Francesco Totti” a cui lui non ha voluto partecipare preferendo qualche giorno dopo andare al cinema con alcuni amici storici. Quella è stata la sua ultima uscita pubblica prima di rimanere contagiato.

