Roma, Spalletti convoca El Shaarawy in Nazionale. Doppietta di Aouar con l'Algeria. Oggi tocca a Lukaku

Stephan El Shaarawy convocato da ct Luciano Spalletti per i due impegni della nazionale italiana contro Malta a Bari e Inghilterra valevoli per le qualificazioni agli Europei. Il tecnico ha scelto l’attaccante romanista perché conosce bene le sue caratteristiche dopo averlo allenato nel 2016 e 2017, anni in cui è stato alla Roma. El Shaarawy sta raggiungendo gli azzurri in queste ore e si aggregherà al gruppo dopo l’emergenza Zaniolo e Tonali e parteciperà alla seduta programmata per le 11 a Coverciano.

Sono saliti a 15, dunque, i giocatori giallorossi che hanno lasciato Trigoria per aggregarsi alle rispettive nazionali.

Lukaku giocherà questa sera alle 20.45 quando il Belgio incontrerà l’Austria. Aouar è stato titolare ieri nell’amichevole tra Algeria e Capo Verde segnando due gol. Panchina per Celik nella Turchia, mentre Zalewski è stato in campo 90’ con la Polonia Under 21 che ha pareggiato 2-2 contro la Slovacchia. Oggi sarà anche il turno di Paredes, Rui Patricio, Azmoun e Pagano.