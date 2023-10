Bari, monumenti colorati d'azzurro e Tricolore per l’arrivo in città dei ragazzi di Spalletti

Sette anni dopo l’ultima volta, una sfida amichevole contro la Francia nel 2016, l’entusiasmo per la nazionale italiana di calcio a Bari resta alto. È tutto pronto nel capoluogo pugliese per accogliere gli azzurri del ct Spalletti, col pubblico che risponde presente: venduti oltre 53mila biglietti, col sold-out completo che non sembra tardi ad arrivare. Non c’è però solo l’appuntamento col calcio giocato, perché tutta la città per l’evento sta venendo coinvolta attraverso una serie di iniziative collaterali.

Una città tricolore

La prima porta il titolo ‘Le vie degli azzurri’, con le vie e i negozi si vestiranno di azzurro dall’11 al 14 ottobre con allestimenti ed eventi a tema. E poi ‘Bari si illumina di azzurro’: fino a domani, alcuni dei luoghi simbolici della città si illumineranno d’azzurro: la fontana di piazza Aldo Moro, la torre della Città metropolitana sul lungomare Nazario Sauro, lo Stadio San Nicola, il “Cavallo con gualdrappa” dello scultore Mario Ceroli in corso Vittorio Emanuele, il pennone del ponte Adriatico. Domani mattina sarà inoltre suggellato il gemellaggio tra Bari e Siggiewi: entrambe le comunità sono unite dalla devozione e dal forte legame con San Nicola. Il primo cittadino Antonio Decaro riceverà una delegazione del comune maltese guidata dal sindaco Dominic Grech. E nell’ambito dei rapporti con le istituzioni locali, è stata inoltre messa a disposizione dell’Ospedale dei Bambini Giovanni XXIII una dotazione di biglietti per la gara a favore di alcuni bambini in cura. L’arrivo della squadra azzurra è previsto nel tardo pomeriggio di domani a seguire, dalle ore 19, evento ‘Walk Around Italia’ alla presenza di Emiliano e Gravina a proposito del brand Puglia e poi conferenza pre-partita di Spalletti.

