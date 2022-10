Il Lecce sfida la Roma all'Olimpico: Baroni prepara l'esordio di Umtiti nel calcio italiano. Il via alle 20.45

Comincia questa sera all’Olimpico, contro la Roma di Josè Mourinho, il ciclo terribile per il Lecce di Marco Baroni. Da oggi e fino al match del 12 novembre in casa della Sampdoria, i giallorossi troveranno sul proprio cammino gran parte delle big della serie A e un paio di rivali nella lotta per la salvezza. Già detto della sfida odierna contro i giallorossi della Capitale, nelle gare successive il Lecce dovrà confrontarsi nell’ordine con Fiorentina, Bologna, Juventus, Udinese, Atalanta e, come detto, Sampdoria. E proprio la gara con i blucerchiati sarà l’ultima prima della lunga sosta del campionato per dare spazio alle finali dei mondiali di calcio nel Qatar. Dopodiché, capitan Hjulmand e compagni torneranno in campo mercoledì 4 gennaio 2023 in occasione della sfida casalinga contro la Lazio.

Tour de force

Inutile dire che nelle prossime sette gare di campionato il Lecce si giocherà gran parte delle sue chance salvezza. Di conseguenza, è di fondamentale importanza chiudere la prima parte di stagione con un buon bottino di punti, tenuto conto anche che, alla ripresa di gennaio, comincerà un nuovo campionato. Un ancora di salvataggio per quelle squadre come, ad esempio, Bologna e Sampdoria, protagoniste di una falsa partenza. E con il mercato che riaprirà i battenti per un altro lungo periodo le pericolanti avranno la possibilità di porre rimedio agli errori commessi nella campagna trasferimenti estiva e ripartire con forza. Ecco perché il Lecce è chiamato ad allungare al massimo questo buon inizio di stagione per cercare di portare quanto più fieno possibile in cascina prima di addentrarsi nella seconda parte di campionato che, di sicuro, sarà ancora più difficile della prima.



Voglia di provarci

Il ciclo terribile comincia oggi alle ore 20.45 contro un avversario che, almeno sulla carta, è destinato a vincere a mani basse contro gli uomini di Marco Baroni, uno dei tanti ex di questa sera all’Olimpico. Come se non bastasse, oltre alla netta superiorità tecnica, la squadra di Mourinho si presenta a questa sfida portandosi dietro la rabbia per l’amara sconfitta subita giovedì scorso inper mano delSiviglia. E considerato che giovedì prossimo le due squadre torneranno ad affrontarsi, questa volta però in terra spagnola, c’è da credere che i capitolini faranno di tutto per arrivare a questa gara decisiva per il passaggio del turno in ottime condizione psico-fisiche.

Il Lecce di contro non ha alcuna intenzione di fare da sparring partner. Anzi, i giallorossi del Salento proveranno proprio a sfruttare il cammino altalenante della Roma per cercare di tornare a casa con un risultato positivo. Per centrare l’obiettivo Hjulmand e compagni faranno leva anche sulle difficoltà offensive fin qui palesate dalla Roma che crea molto ma non concretizza quanto prodotto. È successo giovedì in Europa League e in precedenza anche in campionato. Mourinho scioglierà soltanto in prossimità del fischio d’inizio i dubbi legati alla formazione imitato dal collega del Lecce Baroni che, alla fine, potrebbe decidere di lanciare per la prima volta nella mischia il campione del mondo Samuel Umtiti, desideroso di fare l’esordio in serie A. Qualche dubbio anche per gli interpreti di centrocampo. Nessun dubbio invece sulla presenza nel settore ospiti di circa 4mila tifosi leccesi.