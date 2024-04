Malore prima della processione, fedeli in apprensione: don Francesco in ospedale per accertamenti, poi dimesso

Zollino ha trattenuto il fiato nelle ultime ore ma poi ha tirato un sospiro di sollievo per il suo parroco, dimesso dall'ospedale dopo un malore. Il suo parroco, don Francesco Greco, di 42 anni, è stato colto da infarto e ricoverato presso l’Ospedale di Galatina. Il sacerdote era in visita sull’abituale luogo di incontro di Pasquetta degli zollinesi, Madonna di Loreto. Controllava che tutto fosse in ordine per l’arrivo del corteo della statua della Vergine quando si è portato la mano al petto, piegandosi su se stesso.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Ad accorgersi di quanto stava accadendo, sono stati alcuni fedeli che lo accompagnavano.

Immediatamente è stato chiamato il 118 che è giunto sul luogo dopo pochi minuti. Don Francesco è stato trasferito presso il nosocomio di Galatina. La notizia si è diffusa bel paese. Tutta la manifestazione si è bloccata. Il corteo con la banda ed i militari al seguito si sono fermati. Solo dopo qualche tempo, l’altro prete presente in paese, don Antonio Castellano, ha ripreso il corso delle funzioni, con l’avvio della processione.

Dopo gli accertamenti in ospedale, infine, la bella notizia: don Francesco è stato dimesso e tutta la comunità ha potuto tirare un sospiro di sollievo.