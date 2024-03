Colto da infarto mentre guida il treno, ferma il convoglio e poi muore. Chi è Antonio D'Acci, il macchinista-eroe pugliese

Antonio D'Acci si trovava alla guida del treno regionale 4193 Pescara - Sulmona, sulla linea Pescara - Roma, quando è stato colpito da un infarto che gli è costato la vita. Il macchinista, prima di morire, è riuscito a far frenare il treno mettendo così in salvo gli 87 passeggeri. Un ultimo gesto che ha fatto risuonare il suo nome accompagnato dal titolo di "eroe", per la lucidità mostrata anche in un momento così drammatico. L'uomo è stato soccorso prima dal capotreno e dal personale di bordo, poi dal 118: inutile ogni tentativo di rianimarlo, è deceduto per un infarto fatale.

Chi era il macchinista eroe

Antonio D'Acci, 61 anni, era originario di Foggia ma viveva a Termoli (Campobasso). All'indomani della morte, è possibile ricostruire momenti della sua vita attraverso i ricordi pubblicati sui social da quanti lo hanno conosciuto. Era sposato e papà di una ragazza che va all'università, appassionato di caccia, è ricordato in numerosi gruppi di ferrovieri e macchinisti in tutta Italia.