Salento, muore d'infarto il 47enne imprenditore Angelo Di Summa: comunità sotto choc

Due comunità, quella di Trepuzzi dove era nato e quella di Novoli che lo aveva adottato, entrambe in lutto per l'improvvisa scomparsa di Angelo Di Summa, 47enne noto imprenditore del campo tessile, sposato e padre di due figli. A stroncare la sua giovane vita è stato l'infarto che lo ha colpito all'alba del 31 dicembre scorso. Angelo era stato svegliato da un forte dolore al petto nel cuore dela notte, e nonostante i soccorsi immediati - la moglie Marianna aveva subito chiamato il 118 - i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sotto choc i due paesi e i 40 dipendenti della sua impresa, affermata e conosciuta: da qualche anno faceva parte della Holding Barbetta.

Il ritratto

La storia di Angelo è da sempre strettamente legata al Tac, una storia importnate, densa di grandi sacrifici, di valori ed altrettanti successi. Proprio Angelo seguendo le orme del padre, più di un decennio fa aveva fondato la Emmea srl, marchio che produceva abbigliamento per grandi griffe mondiali.

Poi l'ingresso nella holding di Luciano Barbetta.

I funerali di Angelo a cui hanno partecipato centinaia di amici e conoscenti, oltre che i suoi familiari, si sono svolti a Capodanno. Il rito è stato celebrato da don Alessandro Scevola, ex parroco di Trepuzzi, che in una toccante omelia ha ricordato «l'animo e la bontà di un giovane Angelo, orgoglio di questa terra, volato in cielo troppo presto. Un uomo che ha fatto tanto bene in silenzio e che amava la famiglia più di ogni altra cosa al mondo».