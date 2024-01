Estorsione a imprenditore, arrestato 47enne

Seguito dai carabinieri e fermato dopo l’estorsione. E’ stato arrestato questa mattina dai militari di Carmiano e dai colleghi del Nor e della compagnia di Campi Salentina, il 47enne Tony Saponaro, ritenuto responsabile del reato di estorsione continuata ai danni di un imprenditore salentino impegnato nel settore delle onoranze funebri.

Cosa è successo



L’arresto da parte dei carabinieri è scattato attorno alle 12.30, dopo un lungo pedinamento.

Ben 4 i militari in borghese, hanno seguito Saponaro nei diversi spostamenti in paese sin dalle prime ore del mattino. Poi sul luogo dell’appuntamento, in via don Alessandro Volta, le maglie delle forze dell’ordine si sono strette attorno all’uomo. Tre le volanti intervenute. Fermato e perquisito in strada, il 47enne pare avesse ancora addosso il denaro ricevuto, ed è stato quindi arrestato e condotto al comando di Campi Salentina per ulteriori verifiche. La vittima, sarebbe stata ostaggio della richiesta estorsiva per circa 10 anni, per un totale sborsato di oltre 135mila euro: ma su questo sono in corso indagini.



Completate le procedure di rito, l’arrestato è stato trasferito nel carcere leccese di Borgo San Nicola. Saponaro è difeso dall’avvocato Cosimo D’Agostino.