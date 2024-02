Estorsione e minacce ad imprenditore: tre arresti

Rispondono di tentata estorsione ai danni di un imprenditore tre persone arrestate dagli agenti del commissariato di Mesagne, in provincia di Brindisi, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della procura. Due sono della provincia di Taranto, il terzo arrestato è del Brindisino.

L'indagine è partita in seguito alla denuncia presentata dalla presunta vittima. Secondo l'accusa uno dei tre indagati avrebbe preteso dall'imprenditore l'esecuzione di alcuni lavori senza pagare. Le minacce sarebbero poi proseguite con il coinvolgimento dei due presunti complici, che avrebbero intimorito l'imprenditore anche con armi da fuoco.