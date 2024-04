Giovane pizzaiola morta per un malore dopo la spirometria: ci sono 11 indagati

Undici indagati e l'autopsia per fare luce sulla morte di Monica Bongallino, la giovane pizzaiola di 32 anni di Ginosa, in provincia di Taranto, strocata da un malore improvviso alla vigilia di Pasqua. Sono questi gli sviluppi dell'indagine aperta dalla procura di Taranto sulla tragedia che ha sconvolto la comuntà ginosina, dove Monica era molto conosciuta e amata. Il pm Marza Castiglia domani procederà ad affidare l'autopsia per chiarire le cause della drammatica morte di Monica. E ha iscritto sul registro degli indagati, come atto dovuto, i nomi dei medici intervenuti nelle fasi di soccorso per tentare di strappare alla morte la ragazza.

Il dramma

L'indagine della procura è partita dopo la denuncia dei familiari della giovane che sono assistiti dall’avvocato Raffaele Errico. Tutto è cominciato quando Monica si è recata in una struttura sanitaria per eseguire una spirometria.

Durante quell’esame di routine, la ragazza ha accusato un malore, accompagnato da conati di vomito. È stata soccorsa e visitata. Sul posto è giunta una ambulanza del 118. Dopo una prima visita si è deciso di condurre la paziente all’ospedale San Pio di Castellaneta.

Durante il tragitto, però, le condizioni di Monica si sono aggravate. All’ambulanza, infatti, è stata data l’indicazione di proseguire per l’ospedale Santissima Annunziata dove la ragazza è giunta in condizioni critiche. I medici del reparto di rianimazione hanno fatto l’impossibile per strapparla alla morte, mentre tutta Ginosa si è raccolta in preghiera invocando il miracolo per la sua giovane figlia. Quel miracolo, purtroppo, non è arrivato. Il cuore di Monica ha smesso di battere nella tarda serata di mercoledì prima di Pasqua.