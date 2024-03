Maltrattamenti e violenze nei confronti della compagna e di sua figlia: arrestato 47enne

Continui maltrattamenti e violenze fisiche e psicologiche nei confronti della compagna e di sua figlia. Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Ginosa in provincia di Taranto hanno arrestato, in flagranza di reato, un 47enne del posto, presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente e della figlia minorenne di quest’ultima.

La vicenda sarebbe, in realtà, l’ultimo episodio di varie condotte vessatorie e violente, portate avanti già da lungo tempo.

Cosa è successo

La donna, che aveva già in precedenza denunciato alla Stazione Carabinieri del posto il compagno, ha contattato il 112, richiedendo l’intervento dei militari dell’Arma, che, appena avvisati dalla centrale operativa, si sono subito recati a casa della coppia.

Da quanto ricostruito, il 47enne, al culmine di una lite, avvenuta per futili motivi, avrebbe una volta ancora minacciato e malmenato la vittima e sua figlia, per poi allontanarsi.

Le successive ed immediate indagini hanno consentito di ricostruire quello che potrebbe ritenersi un vero e proprio modus operandi dell’arrestato, il quale, con l’uso di violenze fisiche, psicologiche e verbali, avrebbe leso l’integrità fisica e morale della compagna.