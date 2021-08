Malore mentre è al mare, perde la vita all'isola di San Pietro

Un malore improvviso e per lui non c'è stato niente da fare. Nel pomeriggio ha perso la vita un bagnante che era al mare, sull'isola di San Pietro. L'uomo, un 79enne, che era sul posto con i familiari, si è sentito male mentre era in acqua.

L'allarme

Subito soccorso, anche con l'ausilio di un defibrillatore, l'anziano non si è più ripreso nonostante gli sforzi dei soccorritori, fino a quando non si è potuto far altro che constatarne il decesso. L'area è di pertinenza della Marina militare che durante i mesi estivi dà la possibilità anche ai civili di godere delle bellezze del luogo. Vi si arriva in barca, soprattutto grazie ai collegamenti assicurati quotidianamente da Kyma mobilità. Proprio l'azienda partecipata del Comune di Taranto ha allestito una corsa straordinaria per consentire ai parenti dell'uomo di tornare subito a terra mentre la salma era stata presa in consegna da una motovedetta della Capitaneria di porto.