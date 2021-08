Lutto nel mondo della ristorazione: morto il titolare del Pio Bove

Stroncato da un malore improvviso mentre si trovava nel suo locale. È morto così Alessandro Meo, 53 anni, titolare del ristorante Pio Bove di Lecce. Meo era molto conosciuto nell'ambiente della ristorazione salentina e la notizia della sua morte improvvisa ha colto tutti di sorpresa.

La scoperta questa mattina

Ad accorgersi dell'accaduto è stato un fornitore che aprendo la porta del locale, nel pomeriggio di ieri, lo ha trovato riverso in terra senza vita. L'uomo ha chiamato immediatamente i soccorsi che hanno cercato di rianimarlo ma purtroppo per il commerciante non c'è stato nulla da fare. Alessandro Meo lascia la moglie e due figlie.