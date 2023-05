Ciclista investita da un'auto: donna ricoverata in ospedale con trauma facciale

Ciclista investita. È accaduto a Maglie intorno alle 12, in via Salvatore Fitto, all’angolo con via Lanoce. È stata una Fiat Panda con a bordo due anziani a impattare contro la bicicletta, condotta da una donna sessantenne. I due mezzi procedevano nella stessa direzione di marcia quando è avvenuto l’incidente. La dinamica è ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri: il conducente dell'auto ha dichiarato di aver visto la ciclista svoltare improvvisamente, mentre la donna avrebbe asserito di essere stata tamponata da dietro.

Sul posto anche i sanitari del 118 che l’hanno medicata e condotta a Scorrano in codice verde: per lei un leggero trauma facciale con escoriazioni in viso.