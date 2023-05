Comandante della compagnia dei carabinieri travolto mentre faceva un giro in bici

Stamattina, poco dopo le 10, si è verificato uno scontro all’incrocio fra il centralissimo corso Cavour e via Torino, ad Andria.

Investito un ciclista

Una Renault Scenic, intenta nella svolta a destra, ha investito un ciclista in transito lungo la pista ciclabile, proprio nel tratto dell’intersezione con il passaggio dei veicoli a motore. Ha avuto la peggio il conducente della bicicletta, Pierpaolo Apollo, comandante della compagnia dei carabinieri di Andria. L’intervento immediato del personale in servizio a bordo di un’ambulanza del 118 ha consentito di prestare i primi soccorsi al capitano, per il quale si è reso necessario il trasporto al “Bonomo” in codice giallo. Le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazioni. Il 50enne alla guida della Renault è rimasto illeso.