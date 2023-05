Ancora incendi di auto nel Salento: due vetture distrutte dalle fiamme, una era stata rubata

Due auto a fuoco nella notte nel Salento. Il primo incendio si è verificato sulla Leverano-Carmiano, il secondo a Trepuzzi.

Bruciata un'auto rubata

All'1.30 i vigili del fuoco di Veglie sono intervenuti sulla Provinciale Leverano-Carmiano, all’interno di un appezzamento di terreno, per un incendio di una Fiat modello 600. A seguito di accertamenti l’autovettura è risultata oggetto di furto.

Auto distrutta dalle fiamme a Trepuzzi

Poco più tardi, attorno alle 3.40 i vigili del fuoco di Lecce sono intervenuti a Trepuzzi, in via Thaon di Revel, per un incendio di una Renault Modus. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni e sono in corso di accertamento le cause dell'incendio.