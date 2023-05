Cerca di difendere la madre, 16enne uccisa dal padre. Assassinato anche il nuovo compagno della donna. E spunta il video choc

Un uomo di 51 anni, Massimo De Santis, e una ragazza di 16 anni, Gessica Malaj, sono stati uccisi con alcune coltellate la scorsa notte a Torremaggiore, nel Foggiano. A quanto si apprende il presunto assassino è il padre della vittima 16enne. Si tratta di un 45enne albanese, Taulant Malaj, panettiere, già fermato dai carabinieri. Nei momenti di concitazione è rimasta ferita anche la moglie del presunto assassino, Tefta Malaj. La donna ora è ricoverata nell'ospedale di Foggia.

Il movente: una relazione extraconiugale

Sarebbe stata accoltellata dopo essere intervenuta per difendere la madre dall'aggressione del padre, che voleva ucciderla. E' morta così la 16enne uccisa nel Foggiano dal suo papà. Dai primi accertamenti il movente del delitto sarebbe riconducibile a una presunta relazione tra un 51enne, l'altra delle due vittime morte, e la moglie del presunto assassino. Secondo la ricostruzione, il delitto è avvenuto verso le due del mattino e a quanto si apprende l'uomo è stato accoltellato sulle scale dello stabile in cui si trovava. Il presunto assassino sarebbe poi entrato in casa con l'intento di uccidere la moglie ma la 16enne è intervenuta per difendere sua madre ed è stata uccisa.

La donna è fuggita

La donna è riuscita a scappare e a chiamare i carabinieri. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno bloccato il 45enne che - secondo gli investigatori - vagava nella zona alla ricerca dell'altro figlio di cinque anni avuto con la stessa donna. L'arma del delitto, un coltello da cucina, è stato recuperato.

Il video choc

Dopo aver ucciso il presunto amante della moglie e la propria figlia 16enne, il 45enne albanese Taulant Malaj ha ripreso le vittime con il telefonino. Nel video con immagini molto crude, che sta circolando in alcune chat Whatsapp, si rivolge in albanese anche a sua moglie ferita, salvata dalla figlia 16enne che l'ha difesa dalla furia del padre.