Salento, altre due auto bruciate: incendio ad Alliste e a Ugento

Salento, altre due auto bruciate: una nella notte ad Alliste e una questa mattina a Ugento. Due gli interventi dei vigili del fuoco. Il primo ieri sera alle 22.50 quando una squadra del comando provinciale, distaccamento di Ugento, è intervenuta ad Alliste, via 4 Novembre, per un incendio di un autovettura Jeep Renegade intestata a C.R. del 1988. I caschi rossi sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno distrutto l'auto parcheggiata nei pressi di un'abitazione. Sconosciute al momento le cause dell'incendio.

Il secondo intervento

Il secondo intervento che ha visto impegnati i vigili del fuoco questa mattina intorno allo 9. Una squadra del disttacamento di Gallipoli è intervenuta nel Comune di Ugento, via Ellenica; i vigili del fuoco hanno spento l'ennesimo incendio che stava interessando una Ford Focus. In questo caso le fiamme dovrebbero essere di natura accidentale.