Ciclista morto in un incidente stradale: travolto da un furgoncino

Un ciclista è morto in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 7 tra Laterza (Taranto) e Matera. L'uomo è stato investito mentre era in sella e percorreva un tratto di strada al confine tra Puglia e Basilicata.

Troppo gravi le lesioni riportate durante l'impatto, con i sanitari del 118 che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

In corso le ricostruzioni

Sono in corso le prime ricostruzioni da parte dei Carabinieri ma, secondo quanto appreso, Francesco Nigro 35 anni, un cittadino di Laterza, sarebbe stato travolto da un pulmino: dopo una doppia curva, l'autista del furgoncino avrebbe invaso l'altra corsia travolgendo il ciclista morto sul colpo.

Dalle prime notizie, sembra che il trentacinquenne non fosse un ciclista professionista ma un amatore. Stava dirigendosi verso Matera e, in direzione opposta, ha visto sbucare il mezzo che lo ha travolto. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per il ragazzo che, da quanto emerso, solo pochi mesi fa aveva perso il papà.

Il sindaco di Laterza: siamo sconvolti

Sconvolta l'intera comunità e immediato il cordoglio del sindaco di Laterza, Franco Frigiola: «Esprimo cordoglio personale e di tutta l'Amministrazione comunale. Stavamo festeggiando San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, quando è arrivata la notizia dell'ennesima tragedia stradale, che si è portato in cielo un'altra giovane vita di Laterza. Purtroppo, c'è molto da fare per formare i cittadini ad avere più prudenza. Per parte istituzionale, stiamo adottando provvedimenti proprio per la sicurezza sulla strada. Al riguardo, abbiamo investito 600mila euro ed avviato un progetto 'scuole sicure. Coo Prefetto di Taranto, si è concordato l'installazione di video sorveglianza vicino i plessi frequentati. L'auspicio è che non si verificano più eventi luttuosi sulle strade. Rattristisce quanto accaduto, soprattutto perché Francesco stava praticando sport, che è vita».