Pestato per strada rischia di perdere un occhio

Dice di essere inciampato e caduto, ma le lesioni refertate dai medici parlano di un pestaggio. Vittima D.D.A., 27 anni, di Cutrofiano. E' stato soccorso ieri sera poco prima delle undici e mezzo in via Vittorio Emanuele, a Cutrofiano: una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Gallipoli è intervenuta grazie alle telefonate arrivate alla centrale operativa del 112.



Le condizioni in cui è stato trovato D.D.A. hanno consigliato il trasporto in ospedale con un'ambulanza del 118. E' stato ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale Sacro Cuore di Gesù, a Gallipoli, dove i medici hanno mantenuto riservata la prognosi ed hanno concluso che le lesioni siano compatibili con una agggressione piuttosto che un caduta, anche se la vittima ha continuato a sostenere di essere inciampata e finita rovinosamente a terra. Cercando così di lasciare il caso avvolto nel mistero.



I carabinieri indagano per risalire agli aggressori ed al movente. © RIPRODUZIONE RISERVATA