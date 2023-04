Lorenzo trovato senza vita nella sua casa di Ferrara: giallo sulla morte del 29enne salentino

Giallo sulla morte di Lorenzo Parlangeli, 29enne originario di Copertino, trovato senza vita a Ferrara, nel suo letto, nel giorno di Pasquetta.

La triste scoperta è stata fatta da uno dei coinquilini con cui il giovane salentino viveva in una casa/comunità di via Mambro, gestito dall'associazione Viale k.



Immediato è scattato l'allarme e la richiesta di soccorsi. Gli agenti di Polizia e i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 29enne. Parlangeli viveva a Ferrara da oltre 10, dopo aver lasciato giovanissimo il Salento.

Sulla morte del ragazzo la procura emiliana ha aperto un'inchiesta. Tra le ipotesi si fa largo la morte naturale per malore. Elementi utili a fare luce sulle cause del decesso di Parlangeli dovrebbero arrivare dall'autopsia in programma nei prossimi giorni.