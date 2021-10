Giallo sulla morte del madonnaro leccese: era stato aggredito in strada

L'aggressione in strada, poi dopo diversi giorni il decesso. E' morto così Leonardo Vitale, 69 anni, artista di strada che da anni si spostava da Oria a Lecce, dove viveva disegnando immagini sacre per le vie del centro: tra Piazza Sant'Oronzo e via Trinchese in prossimità del Teatro Apollo. In quell strade le sue immagini tracciate sull'asfalto incantavano i passanti.

L'aggressione nei pressi della stazione

Nella notte di venerdì 7 ottobre era stato ritrovato privo di sensi nei pressi di via Don Bosco, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Qualcuno, dopo averlo picchiato provocandogli diversi traumi al capo, lo aveva derubato dei suoi colori e del cellulare.

L'operazione al Vito Fazzi e il coma

Il 118 lo ha portato in ospedale dove Vitale è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per ridurre l’ematoma ma purtroppo è entrato in coma e non si è più risvegliato. Ieri il suo cuore ha smesso di battere ma sul suo corpo sarà effettuata l'autopsia.

Il giallo sulla morte

Sul decesso dell'artista è stato aperto un fascicolo per omicidio: il figlio ha infatti presentato una denuncia per capire cosa sia effettivamente nella notte di venerdì e i familiari hanno chiesto di visionare le telecamere nell'area dell'aggressione per capire cosa sia accaduto al madonnaro. Qualche settimana prima Vitale era stato derubato una prima volta del carrello con i suoi attrezzi mentre dipingeva un’immagine sacra per strada. In quell'occasione non si era dato per vinto e aveva ricomprato tutto per tornare al suo lavoro in strada, un posto che era la sua casa e in cui invece ha trovato la morte.