Il duplice delitto di via Montello, a Lecce, ha scosso il mondo del calcio e dello sport più in generale. Daniele De Santis, ferocemente assassinato insieme alla sua fidanzata Eleonora Manta, è stato arbitro della Lega Pro, pronto a spiccare il volo per la serie B.In queste ore è arrivato il messaggio di cordoglio dell'Us Lecce.