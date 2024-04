Avrebbero dovuto consegnarla oggi (ieri) la maglia della nazionale italiana come regalo di compleanno i compagni di classe di Abdoulay. Non è stato possibile. «Noi siamo la sua famiglia. Lui era speciale. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora». Gli “amici-fratelli”, sono sempre con lui - accanto alla salma di Abdoulay morto il giorno del suo compleanno, domenica scorsa, dopo un tuffo nelle acque di Tricase porto in località “Punta cannone”. L’adolescente aveva 15 anni ed era ospite di una comunità di Miggiano. «Siamo stati bene fino a ieri l’altro, quando abbiamo appreso la notizia della morte siamo rimasti sconvolti, la nostra vita è cambiata, perché Abdoulay faceva parte della nostra “famiglia”. Si proprio cosi, ci sono amici che sono come fratelli, lui era questo per noi. Aveva la testa di un 30enne, era uno dei migliori, era educatissimo. Noi siamo la sua famiglia, ci occuperemo sempre di lui».

APPROFONDIMENTI TRICASE Salento, tragedia in mare: quindicenne si tuffa in acqua e muore nel giorno del suo compleanno

La storia

Abdoulay Sountura era arrivato a Miggiano dalla Costa D’Avorio. Dopo aver attraversato una delle rotte più battute, un viaggio quello per arrivare nel Salento difficile da definire. Sperava in un futuro migliore. Ed invece la sua vita è finita ad appena 15 anni. Troppo presto. Era in Europa, per cercare una vita migliore ed invece ha trovato la morte.

Tanti i messaggi sulla pagina Facebook del Comune di Miggiano: «Povero piccolo. Chi ha prestato i primi soccorsi ha fatto di tutto per aiutarlo, come anche i soccorritori. Noi altri eravamo lì, a sperare che tutto finisse bene. Leggere della sua morte è un colpo all'anima. Mi dispiace tanto, angelo bello. Ti abbracciamo, ovunque tu sia». È un giorno di dolore ma anche di tanto affetto non solo a Miggiano. Abdoulay Sountura, 15 anni, frequentava la 2B dell’Istituto Comprensivo. La morte prematura di Abdoulay ha lasciato attoniti i compagni di scuola dell’adolescente e i docenti, tanto che la professoressa Grazia Verardo ha scritto un pensiero per ricordare e salutare un’ultima volta lo sfortunato 15enne.

Le testimonianze