La scomparsa di Renato Moro, i messaggi di cordoglio: «Acuto e mai banale, lascia un grande vuoto»

Decine i messaggi di cordoglio giunti in queste ore alla redazione per la prematura scomparsa di Renato Moro, caporedattore centrale del giornale

Tra i primi messaggi, quello del procuratore generale Antonio Maruccia: «Un grande giornalista, una bella intelligenza, un raffinato uomo di cultura. Una perdita gravissima anche per la magistratura, che lui ha raccontato con sobrietà e distacco, criticandola sempre con coraggio quando sbagliava. Mi mancherà la sua ironia che sapeva denunciare e colpire le ingiustizie, forse meglio delle inchieste, perché giungeva alle coscienze. Mi dispiace tanto per lui, per la sua famiglia, per voi del giornale e per il nostro Salento che amava e descriveva come pochi».

«Renato ha raccontato i travagli, le contraddizioni, le ambizioni, le sconfitte e le speranze della nostra terra. Lo ha fatto con la professionalità e la consapevolezza del giornalista serio, puntuale, scrupoloso e attento ai fatti.

Capace - ha scritto il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini - di coltivare la profondità, anche a dispetto dello spirito degli ultimi tempi. Non sono in tanti a potersi consentire di alzare credibilmente la voce con le istituzioni, di richiamare un intero territorio a prendere coscienza dei propri limiti e delle proprie mancanze, di suonare la sveglia e di essere ascoltati davvero: Renato era uno di questi. I suoi articoli erano e saranno da leggere. La sua voce una di quelle che continueranno ad essere ascoltate, anche oltre questo doloroso passaggio. La famiglia del Nuovo Quotidiano di Puglia perde uno dei suoi padri, che un tempo era stato figlio del giornale. Il giornalismo salentino una personalità riconosciuta e stimata, difensore appassionato di un mestiere che le insidie della modernità mettono in difficoltà. La famiglia e gli amici un uomo, un compagno, un padre di dolcezza mai esibita, gentilezza naturale, timidezza malcelata. Ciao Renato, ti sia lieve la terra».

«Mi stringo al dolore di tutti coloro che, amici e colleghi, hanno avuto il piacere e l'onore di conoscere e lavorare con Renato Moro, colonna portante di Nuovo Quotidiano di Puglia, punto di riferimento di tanti giovani giornalisti e attento e appassionato professionista. Renato - scrive l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci - ci lascia i suoi coraggiosi racconti di una terra ricca di contraddizioni, della quale ha svelato miserie e potenzialità con uno sguardo critico e onesto. Se n’è andato all’improvviso e troppo presto Renato, lasciando un vuoto nella vita di molti e nel mondo del giornalismo. Il mio abbraccio affettuoso va alla moglie Anna Rita Invidia e ai suoi figli Eugenio, Ludovica e Carlo».

«Mi unisco al dolore della famiglia, del direttore, della redazione de Il Nuovo Quotidiano di Puglia per la scomparsa di Renato Moro. Moro era un giornalista attento, profondo conoscitore di tutte le dinamiche del Salento. Non aveva mai lesinato inchieste e non si limitava a dare notizie. Personalmente lo stimavo molto per la sua competenza e per il suo scrivere arguto, ma senza mai essere fazioso. Una grave perdita»: è il messaggio del co-presidente del gruppo europeo Ecr-Fratelli d'Italia, Raffaele Fitto.

«Renato Moro era un collega innamorato della professione. Rigoroso - scrive il segretario nazionale di Fnsi, Raffaele Lorusso -, attento, profondo nell’analisi e acuto nei giudizi, mai banale. La sua improvvisa scomparsa ci lascia attoniti. Alla moglie e collega Anna Rita Invidia, ai figli, ai familiari e a tutta la comunità del Nuovo Quotidiano di Puglia giunga l’abbraccio della Federazione nazionale della stampa italiana e mio personale».

«Un pensiero, solo un pensiero in un momento che per voi cronisti del Quotidiano immagino sia particolarmente doloroso e di vuoto per la perdita di un punto di riferimento oltre che di un amico»: lo scrive il questore Andrea Valentino.

«Quelle notizie che non vorresti mai ricevere, questa mattina, un risveglio davvero brutto. Il Salento, la nostra Galatone perde un giornalista serio, scrupoloso, attento, curioso sempre pronto ad informare. Ci lascia colto da un malore, Renato Moro. Perdo un amico vero - scrive il sindaco di Galatone, Flavio Filoni -, lunedì l'ultima telefonata per scambiare alcune battute sull'evolversi dell'emergenza e sempre pronto ad incoraggiarmi nel lavoro per la mia Città. Non ci sono parole, mi unisco all'immenso dolore di Anna Rita dei ragazzi, e della grande famiglia del Quotidiano. Un abbraccio al cielo, Ciao Renato!»

«La morte dell'ottimo giornalista Renato Moro, caporedattore centrale del Nuovo Quotidiano di Puglia, lascia un vuoto nel mondo dell'informazione. Moro per Confagricoltura Puglia - scrive il presidente dell'associazione, Luca Lazzaro - era un interlocutore serio, professionale e sensibile a tutte quelle notizie che riguardano lo sviluppo economico e sociale della Puglia e del Salento in particolare. L'organizzazione degli agricoltori pugliesi porge le sue sentite condoglianze alla famiglia di Renato Moro e al direttore e alla redazione del Nuovo Quotidiano di Puglia per la perdita del loro collega».

«Scrivo con la sola esigenza di manifestare tutto il mio dolore e dispiacere per la perdita di uno stimato professionista e caro amico, Renato Moro, penna pungente, sempre attenta alle vicende del suo e del nostro amato Salento. Nell’esprimere la mia vicinanza alla famiglia e, in particolare, alla cara moglie e collega Anna Rita Invidia, nonché a tutta la redazione del Nuovo Quotidiano di Puglia - scrive il segretario generale della Uil Lecce, Salvatore Giannetto -, non posso non ricordare che Renato Moro è stato un giornalista visionario dell’informazione, attento e puntuale, sempre coerente ed impegnato a raccontare ambizioni e contraddizioni di questa terra. La mia stima nei suoi confronti è da sempre immensa per la sua capacità di analizzare e di andare a fondo a tutti i temi, non lasciando nulla al caso e richiamando ai doveri di buoni amministratori, quando serviva, a destra o a sinistra. Un Professionista con la “P” maiuscola, lascia un vuoto gigantesco in tutti noi e nel mondo dell’informazione. L’auspicio è che i tanti colleghi che lo hanno conosciuto possano continuare a seguire il suo esempio e così tenere alto, nel suo ricordo, l’onore del giornalismo salentino».

«L’improvvisa scomparsa di Renato Moro lascia senza parole. Perdiamo un uomo perbene, un professionista serio e appassionato, un amante del suo mestiere e della sua terra. Pochi come lui sono stati come un cuore pulsante nel narrare il nostro territorio, le sue tante sfumature, le bellezze e le nefandezze. Mancheranno la sua penna, la sua passione, la sua ironia, la sua umanità. Ai suoi familiari e alla sua Grande Famiglia del Quotidiano giungano le mie più sentite condoglianze»: lo scrive Rocco Palese.

Pierpaolo Lala, di Coolclub: «Questa volta, purtroppo, non è un comunicato stampa. Vorrei mandarvi un abbraccio virtuale da parte mia, da tutta Coolclub, da Gabriella Morelli e dall'associazione “Diffondiamo idee di valore” e da tutti gli operatori culturali con i quali collaboro. Conoscevo Renato da 25 anni. Con lui ho chiacchierato, mi sono confrontato e anche scontrato tante volte. Al centro dei nostri "incontri" la professione, il rapporto tra potere e giornalismo, il territorio ma anche il cibo, il vino e ultimamente anche il suo cane. Nella nostra ultima lunga e proficuamente accesa telefonata mi colpì molto il suo rivendicare l'appartenenza alla famiglia di Quotidiano, che metteva anche sopra se stesso. Vi sono e vi siamo vicini».

«Da oggi il Salento è più povero - scrive Api Lecce - perché ha perso una voce forte e autorevole. Una voce che per decenni ha raccontato con grande impegno e attenzione questo territorio, le sue straordinarie bellezze ed energie, ma anche le sue profonde contraddizioni, i suoi mali congeniti. La voce di Renato Moro mancherà a tutti. Condoglianze e vicinanza ai giornalisti di Quotidiano e in particolare alla moglie, Annarita Invidia, e alla famiglia».

«Abbiamo appreso con enorme dispiacere della prematura scomparsa del vostro caporedattore.

Esprimiamo il nostro sincero cordoglio a nome di tutta l'associazione Nardò Bene Comune».

