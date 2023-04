Quattro giovani morti, comunità distrutta dopo l'incidente. Il sindaco Ricci: «Umana vicinanza alle famiglie»

“In queste ore di atroce sofferenza per le famiglie colpite avvertiamo il bisogno di stringerle in un corale e commosso abbraccio, esprimendo loro tutta la nostra umana vicinanza”. Lo dichiara il sindaco di Bitonto (Bari), Francesco Paolo Ricci commentando l’incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla provinciale 231, nel tratto compreso tra Bitonto e Modugno.

"Proclameremo il lutto cittadino per questo tragico evento. Per la nostra comunità è un momento di grande dolore e tristezza per le giovani vite stroncate in un modo così tragico. Tutti i ragazzi - ha detto Ricci all'Agi - avevano l'età delle mie figlie e non si può morire così: è un momento di atroce sofferenza per le famiglie colpite e avvertiamo il bisogno di stringerle in un corale, silenzioso e commosso abbraccio".

L'associazione sportiva





L'U.S. Bitonto Calcio S.S.D. esprime i sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime del tragico incidente stradale accaduto ieri sera sulla s.p. 231 tra Bitonto e Modugno. Un dolore che accomuna l'intera comunità bitontina, ferita da una tragedia che ci fa piangere ancora una volta giovani vite spezzate prematuramente.

Una tragedia immane

Nello scontro tra due auto quattro persone sono morte e altre due sono rimaste ferite. Le vittime sono Floriana Fallacara di 20 anni, il suo fidanzato Tommaso Ricci di 23 anni, il 24enne Alessandro Viesti e Lucrezia Natale di 16 anni. I feriti sono una ragazza di 19 anni e il fidanzato di qualche anno più grande di lei, ricoverato nel Policlinico di Bari.

Rilievi e indagini

A stabilire l’esatta dinamica dello scontro tra la Opel Corsa- a bordo della qualche viaggiavano le vittime- e la Renault Scenic saranno le indagini degli agenti della polizia stradale che nella notte hanno completato i rilievi. “Per tutta la nostra comunità è un momento di grande dolore e tristezza per le giovani vite stroncate in un modo così tragico”, aggiunge Ricci che proclamerà il lutto cittadino