Il piccolo Raniero, tifoso sfegatato del Lecce non ce l'ha fatta, il cordoglio sui social

È deceduto ieri pomeriggio a causa di una malattia impietosa, il piccolo Raniero Pedone, bambino dolcissimo, tifoso del Lecce. Ha sempre dovuto lottare contro i problemi di salute, amorevolmente assistito dal papà Daniele e dalla mamma Federica, nonché dalla sorellina Sveva. Il bimbo, che recentemente aveva compiuto sette anni di età, era divenuto noto per essere stato coinvolto nell'iniziativa "Babbo Natale giallorosso". E proprio le foto che lo ritraggono in quella occasione, in braccio ai componenti del gruppo comico I Lesionati, sono apparse oggi sui social network, annunciando la dipartita del simpatico bambino. I funerali di Raniero si celebreranno alle 17 nella chiesa di San Sabino, a Lecce.

Il piccolo Raniero Pedone

Molti i commenti di vicinanza su Facebook

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche da parte di Giampaolo Morelli, componente de I Lesionati: «Vola in alto più che puoi nostro adorato Raniero, piccolo grande guerriero di una guerra impari di fronte alla quale la vita ti ha messo davanti fin da subito, sfidandoti».

E ancora: «Ringrazieremo ogni giorno Dio per averci dato il dono di averti potuto conoscere, abbracciare, ammirare e sbaciucchiare. Ciao dolcissimo angelo».