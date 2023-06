Il Cus Lecce vince lo scudetto per la terza volta: la vittoria allo scadere dei supplementari

Per il terzo anno di fila la squadra di calcio del Cus Lecce si è cucita sulle maglie il tricolore. Il team degli studenti-atleti ha battuto il Cus Cosenza per 2-1 alla fine dei tempi supplementari sul rettangolo verde di Camerino, in provincia di Macerata. Uno scudetto conquistato al temine di una gara tirata, che ha visto i salentini imporsi dopo ben 120 minuti.

La partita

Nella prima frazione la squadra allenata dai mister Vittorio Botrugno e Paolo Verdesca, si è portata in vantaggio indirizzando la partita, ma nella ripresa la formazione salentina ha subito la reazione della compagine calabrese, che si è portata sul risultato di 1-1. Dopo i 90 minuti regolamentari le due squadra si sono giocate il titolo di campione d’Italia nei supplementari. I calabresi sono rimasti in 10 a causa di un cartellino rosso. E successivamente il Cus Lecce ha trovato il gol della vittoria su calcio di rigore portando a casa il terzo scudetto consecutivo.

I precedenti

Precedentemente i leccesi avevano sconfitto nei quarti di finali il Cus Sassari ai calci di rigore, mentre in semifinale si erano sbarazzati del Cus Cagliari con il risultato di 2-0.

L’organico del Cus Lecce è formato da: Francesco Rollo (Giurisprudenza), Giamarco Centonze (Diritto e management dello Sport), Emanuele Russo (Scienze motorie), Francesco Plevi, Gabriele My (Economia e Finanza), Nicola Lezzi (Scienze motorie), Pierluigi Montanaro (Giurisprudenza), Davide Cavalieri (Economia e Finanza), Luca Carrozzo (Optometria), Filippo Guglielmi (Diritto e Management dello port), Mattia Miccoli (Ingegneria), Niccolò Spedicato (Scienze motorie), Matteo Valentini (Scienze motorie), Marco De Santis (Economia aziendale), Davide Olibardi (Scienza della Comunicazione), Andrea Adamo (Management del Turismo), Gabriele Alemanni (Management aziendale), Alessandro Falco, Gabriele Mosca (Economia aziendale), Gabriele Gallo (Giurisprudenza).