Addio a Fernando Fiorita, ex massaggiatore di Lecce e Nardò. Il cordoglio del calcio salentino

Si è spento oggi Fernando Fiorita, storica figura del calcio salentino. A lungo (per oltre dieci anni) fisioterapista e massaggiatore del Lecce. Ha lavorato anche con il Nardò. E papà di Graziano Fiorita, attualmente fisioterapista del club giallorosso in Serie A. Una figura riconosciuta per la professionalità e per l'abnegazione, per aver rappresentato tanto per gli appassionati di calcio a Lecce e provincia.

Numerosi i messaggi di cordoglio sul web, a partire da quelli dei club per i quali ha lavorato. «L’U.S. Lecce, il presidente Saverio Sticchi Damiani, i soci tutti, i dirigenti, l’area tecnica, l’area medica e i collaboratori tutti esprimono il proprio cordoglio e partecipano al dolore che ha colpito Graziano e la sua famiglia per la perdita del caro papà», scrive su Facebook il Lecce. «Ciao Fernando, grazie per aver onorato e condiviso con noi il tuo percorso; per tanta vita vissuta dietro le quinte ma da indiscusso pilastro e protagonista. Che la terra ti sia lieve. Giunga alla tua famiglia il forte abbraccio dell'AC Nardò», il messaggio del club granata.