Salento, violenta aggressione a una coppia con una mazza: indagano i carabinieri

Violenta aggressione in pieno giorno ai danni di una coppia di 55enni a Nardò. L'episodio dai contorni ancora poco chiari, si è verificato questa mattina in una casa nei pressi di piazza Gregorio Papa. Un giovane avrebbe suonato al portone della casa della coppia fingendo una richiesta di aiuto per poi aggredirli una volta entrato in casa. Al tentativo di rapina, una delle due vittime si sarebbe opposto e l'aggressore con una spranga o una mazza pare lo ha colpito alla testa.

Sul posto per i rilievi e ricostruire i fatti sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i militari di Gallipoli. Le immagini delle telecamere di sorveglianza potrebbero fare luce sull'intera vicenda. I due feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti in codice rosso in ospedale a Lecce per gli accertamenti del caso.