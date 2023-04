Bitonto, quattro morti e due feriti: tragico bilancio del frontale tra auto

Tragedia sulle strade del Barese, a tarda ora. Quattro giovani sono morti, tutti in una stessa vettura, mentre una coppia in viaggio sull'altra auto ha riportato gravi ferite. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto in serata sulla strada provinciale 231 nei pressi di Bitonto, in provincia di Bari. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, nell'incidente sarebbero coinvolte due auto.