Voti e case popolari, dirigenti sospesi per un anno La Finanza arriva durante il Consiglio comunale

Questa mattina mentre a Palazzo Carafa era in corso il consiglio comunale, la Guardia di Finanza ha notificato l'avviso di interdizione per il dirigente al Personale Paolo Rollo e per la funzionaria dell'Ufficio Casa Piera Perulli: entrambi sono sospesi per un anno. I provvedimenti arrivano all interno dell inchiesta sulle case popolari che ha portato nelle scorse settimane all’arresto ai domiciliari degli ex assessori Luca Pasqualini e Attilio Monosi e del consigliere Antonio Torricelli