Case popolari e voti, indagati anche la Poli e Perrone. Inchiesta bis della Procura

C’è una seconda inchiesta sulle case popolari e tra gli indagati ci sono anche gli ex sindaci di Lecce. Un’inchiesta parallela a quella che ha visto finire ai domiciliari gli ex assessori(centrodestra) e il consigliere comunale(Pd) e che vede indagati il senatore della Lega Roberto Marti, dirigenti del Comune e assegnatari di alloggi popolarti e case parcheggio che avrebbero ottenuto l’immobile pur non avendone diritto. In cambio, ipotizza la Procura di Lecce, di voti. La notizia è riportata sull’edizione cartacea delLa Procura, quindi, continua ad indagare anche su un altro fronte, che vede iscritte nel registro degli indagati altre 31 persone per le ipotesi di reato di concorso in abuso di ufficio, omissione di atti di ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e invasione di edifici. Fra gli indagati, oltre agli ex sindaci Adriana Poli Bortone e Paolo Perrone, l’ex consigliere regionale di Azzurro Popolaree vari dirigenti o ex del Comune di Lecce.