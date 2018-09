Case popolari in cambio di voti, terremoto giudiziario a Palazzo Carafa: arresti per politici e dirigenti. Ci sono Monosi, Torricelli e Pasqualini

L'INCHIESTA SULLE CASE POPOLARI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clamorosa svolta nell'inchiesta della procura di Lecce sulle case popolari. Agli arresti domiciliari, dalle prime ore di oggi, politici e dirigenti di Palazzo Carafa, il Comune di Lecce. Ad eseguire i provvedimenti restrittivi è stata la Guardia di Finanza.Agli arresti domiciliari l'ex assessore e attuale consigliere comunale Attilio Monosi (centrodestra), il consigliere comunale pd Antonio Torricelli, l'ex assessore della giunta Perrone Luca Pasqualini (centrodestra), il dirigente comunale Lillino Gorgoni e il 27enne Andrea Santoro, leccese. Misura dell'interdittiva per dirigenti e funzionari dell'ufficio casa Piera Perulli, Giovanni Puce, Paolo Rollo e Luisa Fracasso. Sono tutti accusati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale.L'inchiesta, nelle mani dei sostituti procuratori Massimiliano Carducci e Robert Licci, vede indagate 46 persone. e riguarda un presunto mercato di voti alla base dell'assegnazione di alloggi popolari fatta senza tener conto delle indicazioni della graduatoria relativa al Comune di Lecce. Sono contestati a vario titolo anche i reati di abuso d'ufficio, omissioni di atti d'ufficio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e invasione di terreni o edifici.Due indagati sono stati arrestati e condotti in carcere, si tratta di Uberto Nicoletti e Nicola Pinto, di 31 e 41 anni, leccesi.Sono entrambi inquilini di alloggi popolari situati nel quartiere Stadio di Lecce.NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO