Terremoto a Palazzo, chi entra al posto dei consiglieri interdetti

LECCE - Il terremoto giudiziario che ha investito Palazzo Carafa modifica anche la composizione del Consiglio comunale di Lecce. Al posto di Antonio Torricelli entra in Consiglio Paola Leucci, come lui eletta nelle liste del Pd. Al posto di Attilio Monosi e Luca Pasqualini invece, tornano a sedere nell'Assise cittadina Carmen Tessitore (ex vicesindaco di Paolo Perrone) e l'ex consigliera Giordana Guerrieri.