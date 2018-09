La prudenza di Salvemini: «Aspettiamo che finiscano le indagini»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Invita alla prudenza il sindaco Carlo Salvemini sulla vicenda giudiziaria che ha investito Palazzo Carafa.«La mia città è oggi nei titoli di testa dei notiziari on line, televisivi, radiofonici. Un'indagine avviata diversi anni fa su un tema delicatissimo - interferenze nell'assegnazione degli alloggi popolari - sulla quale sono in passato più volte intervenuto pubblicamente è giunta oggi alla notifica di una serie di provvedimenti cautelari nei confronti di consiglieri comunali e all'arresto di cittadini».I reati contestati, ricorda il sindaco in un post sui social, «sono vari e inevitabilmente gravi, considerato il rilievo sociale legato a bisogni di famiglie private del diritto alla casa. Chi crede nei principi costituzionali non può che tenere sempre a mente la presunzione di innocenza degli indagati che non sono al momento neanche imputati;chi conosce il diritto penale sa che quelle formulate sono solo ipotesi che dovranno essere confermate in un eventuale processo. E' ora doveroso leggere con calma gli atti e attendere rispettosamente le altre fasi del procedimento penale, anche come manifestazione di attenzione nei confronti degli indagati e dei loro familiari.per quanto riguarda le conseguenze sull'amministrazione si dovrà ora provvedere - in ossequio alla previsione di legge - alla momentanea surroga dei consiglieri comunali colpiti dal provvedimento di custodia cautelare.Ogni diverso commento oggi rischia di assumere significati impropri - conclude il primo cittadino - considerato la nostra cronica difficoltà culturale a commentare le vicende giudiziarie non diversamente da quelle da stadio: e noi lavoriamo ogni giorno per migliorarci come cittadini e non come tifosi».