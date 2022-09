Incidente tra auto e moto: centauro in codice rosso

Grave incidente stradale questa mattina a Lecce, con un centauro ferito e ricoverato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Lo scontro verificatosi inoltro alle 10 in via Vecchia Carmiano ha interessato una Nissan Duke condotta da una 43enne di Lecce e una Ducati Monster guidata da un 25enne, anche lui di Lecce.

I soccorsi

Ad avere la peggio nell'impatto latero-frontale il giovane in sella alla due ruote, caduto violentemente sull'asfalto e poi rimasto incastrato sotto la vettura. A lanciare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena. Immediato sul posto l'intervento dei sanitari del 118 che dopo aver prestato le prime cure al centauro, lo hanno accompagnato in ospedale. Sotto shock la donna alla guida della Nissan. Sul posto per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Lecce.