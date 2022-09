Incidente sui viali: l'auto si ribalta, donna bloccata tra le lamiere

Incidente sui viali: auto finisce contro il palo del photored sulla circonvallazione. Una donna ricoverata in ospedale. E' accaduto questa mattina, poco dopo le 11, su viale Rossini all'incrocio con via San Domenico Savio a Lecce, dove un'auto, una smart condotta da una donna, stava proseguendo verso viale Japigia quando, forse per la velocità sostenuta, ha cercato di frenare al semaforo dove vi erano della altre auto in sosta, ma qualcosa è andato storto.

Con l'auto infatti la donna ha urtato il parafango posteriore sinistro di una Citroen C3 che era ferma al semaforo (e che a sua volta ha tamponato l'auto che si trovava davanti): l'impatto ha fatto ribaltare l'auto che finita sul cordolo che separa le due corsie dei viali finendo la corsa contro un palo. La donna è rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco che insieme alla polizia locale di Lecce sono giunti sul posto.

La conducente della smart è stata trasferita al pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce per i traumi riportati.