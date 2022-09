Lecce, due incidenti in mattinata. Nessun ferito ma traffico in tilt

Due incidenti questa mattina a Lecce. Il primo in via Lodi, all'altezza dell'incrocio con via Abba: qui è stato danneggiato l'arredo urbano e il traffico è andato in tilt. Tre i veicoli coinvolti, non ci sono feriti. sul posto è intervenuta la Polizia Locale.

L'altro incidente

L'altro incidente si è verificato lungo la strada che collega Lecce a San Cataldo, all'altezza dell'intersezione con via Magellano: un veicolo ne ha tamponato un altro e si è allontanato. Necessario l'intervento della ditta per il ripristino della sede stradale.