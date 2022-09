Incidente sulla Statale: investito un ciclista ad Alessano. Portato in ospedale

Incidente sulla statale nel Basso Salento: investito un ciclista che ora è in ospedale.

Sono stati momenti di paura quelli vissuti da un 60enne che stava percorrendo, in bici, la strada che collega Alessano a Tiggiano prima di essere investito da un’auto. L’incidente è avvenuto alle 13.35 all’altezza del ponte della ferrovia. La bici è impattata su un’auto condotta da un 59enne di Corsano rimasto illeso.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito e i sanitari del 118 che hanno soccorso il ciclista poi trasportato in codice rosso presso l’ospedale Cardinal Panico di Tricase. Il malcapitato non è mai stato in pericolo di vita e le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. C’è stata certamente molta paura. Sono in corso le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità.